10月24日（金）より全国公開中の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』。11月21日（金）より、4DXで上映されることが決定。最新ポスタービジュアルが公開された。時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニ