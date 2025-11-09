【劇場版『ゾンビランドサガ』】4DX版の上映が決定！ ポスタービジュアル公開
10月24日（金）より全国公開中の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』。11月21日（金）より、4DXで上映されることが決定。最新ポスタービジュアルが公開された。
時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰。TVアニメ2シリーズが制作された。
そして遂に、彼女たちのステージは映画館へ。アイドルを夢見ていた高校生・源さくら、伝説の特攻隊長・二階堂サキ、伝説の平成アイドル・水野愛、伝説の昭和アイドル・紺野純子、伝説の幕末の花魁・ゆうぎり、伝説の天才子役・星野リリィ、そして伝説の山田たえの7人のゾンビィで構成された佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞。謎のプロデューサー・巽幸太郎の導きの元、 ”佐賀万博” を舞台に最高のライブに向けて準備する中、佐賀最大の危機が訪れる。
アニメーション制作は『進撃の巨人』『チェンソーマン』を手がける気鋭のスタジオMAPPA。映画ならではの大迫力の映像を圧倒的クオリティで紡ぎ出す。宇宙人侵略、山田たえの覚醒、仲間との絆、そして涙なしには見られないライブ。全てが詰まった究極のエンターテインメントがここに爆誕！ 今、空前絶後のギャラクシー・フェスティバル・ムービーが開幕するー！
このたび、絶賛公開中の劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』が、11月21日（金）より、4DX版で上映されることが決定した。
4DXならではの可動シートに加え、水しぶきや風、フラッシュなどの多彩な特殊効果が映画のシーンに完全連動。突如として佐賀を襲う宇宙人とフランシュシュの衝撃的なバトルシーンでは、迫力のアクションが全身を直撃。フランシュシュが万博のステージでSAGAアリーナを沸かせるライブシーンでは、ビートを全身で感じることが出来る、圧倒的な臨場体験を味わえる。
また、あわせて4DX版のポスタービジュアルも公開。「全身で体験するLIVEと佐賀。」のキャッチコピー通り、映像・音・体感すべてがシンクロする4DXならではの演出で、スクリーンの枠を超えた没入感を全身で体感。まるで『ゾンビランドサガ』の世界に飛び込んだかのような最高の上映体験を、ぜひ劇場でお楽しみを。
＞＞＞4DX版ポスタービジュアルをチェック！（写真2点）
（C）劇場版ゾンビランドサガ製作委員会
