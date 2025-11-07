広大な干拓地の道の駅を「真っ暗」に国土交通省 岡山国道事務所は2025年11月4日、国道2号バイパスの道の駅「笠岡ベイファーム」（岡山県笠岡市）で、深夜に駐車場照明を全消灯するなどの“対策”を行うと発表しました。【え…！】ここ真っ暗にするの…？な「迷惑行為が絶えない道の駅」（地図／写真）笠岡ベイファームは国道2号「笠岡バイパス」にある道の駅です。市街地の国道2号現道から離れた広大な干拓地に位置し、バイパ