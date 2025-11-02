12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。1日では、大阪、鳥取、岡山で決勝が開催され、新たに3チームが全国への切符をつかみ取りました。大阪の決勝は興國と履正社の対決。1−1のまま延長でも決着がつかず、勝負はPK戦に突入。興國はGK岩瀬颯選手（3年）が3連続でストップする会心のセービング。PK戦を3−1で制した興國が6大会ぶり2回目となる選手権出場を手にしました