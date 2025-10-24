最終盤を迎えるJ1リーグ。湘南ベルマーレは第34節終了時点で勝点26となっており、J2降格圏内の19位に沈んでいる。残留圏となる17位の横浜F・マリノスとは8ポイント差となっており、次節の結果次第で降格が決まる絶望的な状況だ。しかし望みが絶たれたわけではない。今月22日、いまにも手がかじかみそうな湘南の練習拠点である馬入ふれあい公園サッカー場で「自分はベルマーレに拾ってもらった」と、残留への想いを燃やしているアタ