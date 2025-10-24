降格圏の18位に沈む久保建英所属のレアル・ソシエダは、現地10月24日に開催されたラ・リーガ第10節で、９位のセビージャとホームで対戦する。23日、その一戦に挑むメンバーが発表され、左足首を痛めている久保は前節のセルタ戦（１−１）に続いて招集外となった。怪我を抱えている状態で日本代表に招集され、歴史的勝利を飾ったブラジル戦で54分間プレーしたレフティは、帰還後２試合連続で欠場となり、現地ソシエダのファン