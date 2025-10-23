日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。◆◆◆トヨタの米国販売が堅調なワケトヨタ自動車（佐藤恒治社長）の米国販売が堅調だ。7月は前年同月比20％増の21万8022台、8月は同13.6％増の22万5367台となった。トヨタ自動車の佐藤恒治社長©EPA＝時事関税負担が続く中で販売が増えた要因に