22日、参政党の神谷宗幣代表が会見で、自民党と日本維新の会の合意文書に記載がある、衆議院の議員定数1割削減について以下のように発言した。【映像】神谷代表が「笑顔」で反対理由を話した瞬間「まず、『今国会内で』というのは拙速すぎる。選挙制度の見直しと合わせて定数削減を考えるならまだしも、今ある制度の中で一部の定数だけ減らすというのは暴論だ。とても今国会内で成立するものではないし、させてはいけないと強く