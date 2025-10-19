テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が１５日に放送された。この日は「トークアップデート予備校」。人気芸人たちのエピソードトークをフリーアナウンサー・森香澄、元乃木坂４６の堀未央奈が学ぶ。堀は「最近、イラッとしたこと」のアンケート内で、電車内で遭遇した理不尽な出来事を明かした。堀は「電車に座っていたら、目の前に座っていたおじさんにめちゃくちゃ文句を言われた。たぶん、隣の席に座っていた奥さんの