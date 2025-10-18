ブルワーズ戦で先頭打者本塁打を放ったドジャースの大谷翔平【写真：ロイター】THE ANSWER

大谷翔平による「異次元現象」へ、ネット上のファンが「意味不明」と困惑

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ドジャースの現地時間18日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦
  • 大谷翔平が1回の表に3者連続三振を奪った後、裏で本塁打を放った
  • 試合開始直後の「異次元現象」に、ネット上では「意味不明」などの声も出た
