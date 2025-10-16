日本企業の総合職では、人事異動に社員の意見は反映されない。それがこれまでの常識だったといえる。しかし、キャリア形成に詳しい経営学者の石山恒貴氏は「いわゆる“働き方改革を進めている会社”は、ある取り組みを進めている」という――。※本稿は、石山恒貴『人が集まる企業は何が違うのか 人口減少時代に壊す「空気の仕組み」』（光文社新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／FatCamera※写真はイメージです