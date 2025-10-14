14日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比680円安の4万7540円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万7520.57円に対しては19.43円高。出来高は7万1516枚となっている。 TOPIX先物期近は3152ポイントと前日比53.5ポイント安、現物終値比1.5ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 47540-