きょうの為替市場、ドル円は１５２円台前半で推移。先週はトランプ大統領の対中強硬姿勢で市場が不安定になり、ドル円も一気に１５１円台まで急落していたが、本日は買い戻されている。 トランプ大統領がその後、対中姿勢を若干トーンダウンさせ、中国との新たな貿易摩擦緩和に向けた取引にオープンな姿勢を示したこともあり、ドル円は下げ渋っている模様。トランプ大統領は自身のＳＮＳで「中国を傷つけるので