「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ６−２巨人」（１１日、横浜スタジアム）元ＮＰＢ審判員の坂井遼太郎氏が１１日、自身のＸに新規投稿。巨人・山崎伊織投手が三回１死一塁の場面で一塁にけん制した際、ボークを取られた場面について解説した。坂井氏は「今回の判定は【野球規則６・０２（ａ）（１）】、『投手が、投球動作を途中で変更した場合』に該当します」と指摘。変更と見なされたポイントについて