休養していたタレント・山瀬まみが７日に、火曜パートナーを務めるＢＡＹＦＭ「ＢＡＹＦＭｉｔ！！」（月〜水曜・午後０時５１分）に７か月ぶりに出演し、子宮体がんの手術を行ったことを公表。合併症で脳梗塞を発症したことも明かした。山瀬は今年３月４日の放送で、しばらく番組を休むことを報告し、この日の番組で復帰。元気な声で登場し「メンテナンスって言ったんだけど、その通りなんだよね」と話し始め「わたし、がん