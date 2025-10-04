中国・山西省太原市のショッピングモールに高さ10メートルの巨人像が出現し、話題になっている。中国メディアの極目新聞が1日に報じた。巨大なスーツケースの上に腰を掛けた上半身裸の男性の巨人像は、皮膚の質感や毛穴まで精密に表現された超リアル仕様で、強烈なインパクトを放っている。ショッピングモール「公元時代城購物中心」の担当者は、「（1日の国慶節に合わせて）前日にスタッフが徹夜で設置した。像は外部の会社に特注