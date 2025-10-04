「パフ・ダディ」の名で知られるアメリカ音楽界の大物プロデューサーが売春に関与した罪で有罪評決を下された事件で、ニューヨークの連邦地裁は4年2か月の拘禁刑を言い渡しました。この裁判は音楽界の大物プロデューサー、ショーン・コムズ被告（55）が売春に関与した罪で有罪評決を下されたものです。現地メディアによりますと、ニューヨークの連邦地裁は3日、コムズ被告に対し4年2か月の拘禁刑を言い渡しました。判事は「被害者