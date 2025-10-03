お気に入りのキャラクターをもっと身近に♡グレイ・パーカー・サービスから、新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」が誕生します。ブランドの特徴は、キラキラと輝く瞳が愛らしいアクセサリーぬいぐるみ。第一弾として「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear」と「mofusand Kiramekko Fluffy Kittens」が登場。プレゼントにもぴったりな特別感あふれるシリーズです。 ちいかわ Kiramekko Ted