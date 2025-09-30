大人気「カードキャプターさくら クリアカード編」から、日常使いを意識した新デザインシリーズ「ar-Unity」が登場しました。AMNIBUSでの受注が始まり、Tシャツからポーチ、ステッカーまで幅広いアイテムがラインナップ。キャラクターの魅力を大切にしながらも、普段の生活に自然と馴染むデザインが魅力です♡お気に入りのモチーフを身に着けて、さくらの世界観を毎日に取り