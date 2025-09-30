「カードキャプターさくら」クリアカード編から新デザイン♡日常に溶け込むシリーズ

大人気「カードキャプターさくら クリアカード編」から、日常使いを意識した新デザインシリーズ「ar-Unity」が登場しました。AMNIBUSでの受注が始まり、Tシャツからポーチ、ステッカーまで幅広いアイテムがラインナップ。キャラクターの魅力を大切にしながらも、普段の生活に自然と馴染むデザインが魅力です♡お気に入りのモチーフを身に着けて、さくらの世界観を毎日に取り入れてみませんか？

鍵モチーフTシャツで日常も特別に

封印の鍵・星の鍵・夢の鍵と名セリフをレイアウトしたTシャツは、綿100％の快適素材。

価格は4,378円（税込）、メンズはS～XXXL、レディースはM～XXXLと幅広いサイズ展開。普段使いはもちろん、イベントにも活躍する万能アイテムです。

機能性抜群のポーチ＆カードホルダー

便利で可愛い「鍵モチーフ3連ショルダーポーチ」は7,150円（税込）。フォンタブ・ミニポーチ・コインケースがセットで、旅行やおでかけにもおすすめです。

さらに「フォトカードホルダー」（2,178円・約11×7cm）は金具付きで、通勤通学など毎日の持ち物にもぴったり♪

缶バッジやステッカーで気軽に楽しむ

「鍵モチーフ缶バッジ3個セット」は1,320円（税込・直径56mm）で、カバンやお部屋を手軽にデコレーションできます。

「ダイカットステッカー」（550円・12.9×8.7cm）は耐水性・耐候性に優れ、PCやステーショナリーに貼るのもおすすめ。どちらも日常を楽しく彩ってくれます♡

©CLAMP・ST/講談社・NEP・NHK

さくらと過ごす日常をもっと豊かに♡

「ar-Unity」シリーズは、カードキャプターさくらの世界観をそのままに、日常生活へ自然に取り入れられるよう工夫されたラインナップ。

Tシャツからポーチ、缶バッジやステッカーまで、あなたのライフスタイルに寄り添うアイテムが揃っています。

普段の毎日に少しのときめきを添えて、さくらの魔法を感じてみませんか？