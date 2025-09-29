あおり運転」を受けた経験がある人は、「怖い」「危ない」思いをされたことでしょう。あおり運転に対する罰則が強化されたこともあり、減少傾向にあるようですが、実際のところ、いまも被害が絶えない状況です。今回は、車を買い替えた筆者の親戚が経験した、あおり運転のエピソードを紹介します。 ◆車を買い替えた叔父が経験した「あおり運転」私の叔父は、今年の春まで黒色のトヨタのマークXに乗っていました。年齢的に大きな