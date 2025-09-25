【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始 タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「ブラックデバスター」のデコマスを公開した。 アニメ「Bビーダマン爆外伝」に登場したくろボンが駆るビーダアーマー「ブラックデバスター」をトイライズシリーズで立体化したもの。「ホワイトブロス」などよりも