【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始

タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「ブラックデバスター」のデコマスを公開した。

アニメ「Bビーダマン爆外伝」に登場したくろボンが駆るビーダアーマー「ブラックデバスター」をトイライズシリーズで立体化したもの。「ホワイトブロス」などよりも大型のデザインが再現され、デバスターヒリュー形態も再現することができる。また、ボイスギミックとしてくろボンを演じた関俊彦さんのボイスが収録されている。

そして、別売りのトイライズシリーズの「ホワイトブロス」、「ブルーブレイバー」、「イエロークラッシャー」と合体させることでセイントドラゴン形態を再現することができる。

【T-SPARKの最新情報をお届け！【T-SPARK LIVE】2025年9月25日(木) 20時配信開始！】

