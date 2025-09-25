【トイライズ】「Bビーダマン爆外伝」より「ブラックデバスター」のデコマスが公開【#TSPARKLIVE】
【T-SPARK LIVE】 9月25日20時より配信開始
タカラトミーは、配信番組「T-SPARK LIVE」にて「トイライズ」シリーズ新作「ブラックデバスター」のデコマスを公開した。
アニメ「Bビーダマン爆外伝」に登場したくろボンが駆るビーダアーマー「ブラックデバスター」をトイライズシリーズで立体化したもの。「ホワイトブロス」などよりも大型のデザインが再現され、デバスターヒリュー形態も再現することができる。また、ボイスギミックとしてくろボンを演じた関俊彦さんのボイスが収録されている。
そして、別売りのトイライズシリーズの「ホワイトブロス」、「ブルーブレイバー」、「イエロークラッシャー」と合体させることでセイントドラゴン形態を再現することができる。
いよいよ本日20時から！//- T-SPARK 公式 (@tspark_official) September 25, 2025
配信番組「T-SPARK LIVE」開催！
豪華ゲストをお迎えして、世界最速でT-SPARKの最新商品情報をお届け！
▼配信先URLはこちら▼
https://t.co/i1FqAyuAiJ
※上記URLは開催時間となりましたら視聴可能です。
▼T-SPARK LIVEの詳細はこちら▼https://t.co/gXtd9eIYLe… pic.twitter.com/Z3xc7Ov986
