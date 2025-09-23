大阪・関西万博の閉幕まで3週間を切りましたが、チケットを持っているのに入場できない、いわゆる“死に券”が少なくとも91万枚あるとみられています。“駆け込み万博”を狙ったチケットの高額転売や詐欺も相次いでいます。【写真で見る】万博、10万円超えの優先チケットもSOLDに…フリマサイトの現状「人の気持ちを踏みにじって…」 万博でチケットトラブルも23日、大阪・関西万博の会場には、朝から当日券を買い求める人