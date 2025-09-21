1998年に浦和でプロキャリアをスタートさせた小野伸二氏は、J２降格とJ１復帰などを経験。日本代表に選ばれ、ワールドカップにも出場した。そして2001年、オランダのフェイエノールトに移籍する。自身初の海外挑戦だ。フェイエではすぐにチームにフィットし、１年目から30試合に出場。以降も抜群の存在感を示し、重要戦力として活躍した。チャンピオンズリーグのピッチにも立ち、UEFAカップ優勝にも貢献した。欧州の舞台で、