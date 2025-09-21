小野伸二は断言「日本人は絶対に上手いと思う」。では海外の選手と何が違う？「大事なところで出せるか。そこが特化して凄い」
1998年に浦和でプロキャリアをスタートさせた小野伸二氏は、J２降格とJ１復帰などを経験。日本代表に選ばれ、ワールドカップにも出場した。そして2001年、オランダのフェイエノールトに移籍する。自身初の海外挑戦だ。
フェイエではすぐにチームにフィットし、１年目から30試合に出場。以降も抜群の存在感を示し、重要戦力として活躍した。チャンピオンズリーグのピッチにも立ち、UEFAカップ優勝にも貢献した。
欧州の舞台で、その実力を存分に証明。そんな小野氏は、鈴木啓太氏のYouTubeチャンネルで、日本人選手と海外の選手との違いを語る。鈴木氏が「伸二さんのなかで、個として“これは負けないな”って部分は？」と質問。かつてのファンタジスタは「どうだろうな...」と思案し、次のように答えた。
「柔らかさとか、しなやかさっていうのは、やっぱり日本人独特というか。向こうはちょっと硬さはあるんだけど、でも大事な時のトラップが上手かったりとかね」
この“大事な時”を小野氏は強調する。
「上手さとかだったら、日本人は絶対に上手いなと思うけど、でも大事なところで、それを本当に出せるかと言ったら、外国人はそこが特化して凄い」
上手いだけではダメ。優れた技術を試合中の肝心な場面で表現できるかどうかが大切だと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
