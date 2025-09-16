ロボスタオンラインセミナーとして、Gen-AX（ジェナックス）株式会社 代表取締役社長 CEOの砂金 信⼀郎氏にご登壇頂き、「ソフトバンクのAI戦略の中核「Gen-AXが描くAIエージェント戦略」砂金CEOが語る成功の条件：」を2025年11月21日(金)に開催します。●最先端の生成AI基盤と自律思考型AIの音声応対ソリューションを開発生成AIを活用した企業向けのSaaSプロダクトやコンサルティングサービスを提供するGen-AX株式会社は、2