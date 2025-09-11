フランス・パリ発「ル・ショコラ・アラン・デュカス」から、この秋だけの贅沢スイーツが登場します。芸術的な“幾何学デザイン”が印象的な「エクレール・ショコラ」が、2025年9月25日（木）から東京・日本橋のデザートサロン「ル・サロン」にて期間限定で販売開始。キャラメル・サレ、フランボワーズ、プラリネの3種のフレーバーで、見た目も味わいも心躍る体験をお届けします。イート