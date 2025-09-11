からあげ酒場「がブリチキン。」とタレント・ゆうちゃみさんの本気コラボ第2弾が、2025年9月16日（火）より全国47店舗でスタート！前回大好評だったラインナップに加え、「トムヤムクンからあげ⤴」や「理想のポテサラ」など新メニューが仲間入り。さらにオリジナルキャラクター「がブちゃみ」の限定グッズも登場し、食べても遊んでも楽しめる企画になっています♪ 新登場の本気メニューに注目！