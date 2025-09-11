がブリチキン。×ゆうちゃみコラボ第2弾♡新作メニューが全国登場

からあげ酒場「がブリチキン。」とタレント・ゆうちゃみさんの本気コラボ第2弾が、2025年9月16日（火）より全国47店舗でスタート！前回大好評だったラインナップに加え、「トムヤムクンからあげ⤴」や「理想のポテサラ」など新メニューが仲間入り。さらにオリジナルキャラクター「がブちゃみ」の限定グッズも登場し、食べても遊んでも楽しめる企画になっています♪

新登場の本気メニューに注目！

アボカドちゃん⤴

理想のポテサラ

ちゅもっぱおにぎり

たこパラ

あげココサワー

まじサワー

なんか飲んだことあるよねサワー

ジョッキで乳酸菌

給食で出てきたあれ

あげココ白桃ミルク

今回の目玉は、酸味と辛味がクセになる「トムヤムクンからあげ⤴」（583円税込）や、アボカド×チーズの濃厚ディップが魅力の「アボカドちゃん⤴」（715円税込）。

さらにベーコンをたっぷり入れた「理想のポテサラ」（429円税込）も必見です。

前回から人気の「ちゅもっぱおにぎり」（495円税込）や、シビれる爽快感の「まじサワー」（605円税込）も継続販売され、バリエーション豊富なラインナップに進化しました。

銀座コージーコーナーから、秋限定の和栗&抹茶のプレミアムスイーツが登場♡

コラボを記念して、ゆうちゃみさんをイメージしたキャラクター「がブちゃみ」が誕生！ホログラムステッカーや懐かしの「プロフィール帳」など、ファン必見のアイテムが用意されています。

対象メニュー注文でオリジナルグッズが先着でもらえるほか、X公式アカウントをフォロー＆リポストで抽選に参加できるSNSキャンペーンも実施。

ノベルティ

プロフィール帳は、平成生まれにはかなり刺さりますね。

シールやお食事券2,000円分が当たるチャンスも見逃せません。

がブリチキン。×ゆうちゃみ第2弾で秋を楽しもう♪



販売期間は2025年9月16日（火）～11月4日（火）まで。全国の「がブリチキン。」47店舗にて数量限定で登場します。第1弾以上にパワーアップしたメニューや、ファン心をくすぐるグッズは完売必至！

この秋は「がブリチキン。」でしか味わえない、ゆうちゃみさんの“リアルにおいしい”世界観を体験してみてください♡