北朝鮮当局が韓国映像物など外部思想文化の流入を遮断するため、「反動思想文化排撃法」などを強化適用し、政治犯収容所の収監者数が増加していることが分かった。北朝鮮内部の消息筋によると、国家保衛省（秘密警察）は6月末の全員会議で「2025年上半期の政治犯は約19万2000人に達した」と報告した。現在稼働中の収容所は6カ所で、▼第14号（价川）約3万9700人、▼第15号（耀徳）約3万3600人、▼第16号（化成）約2万1400人、▼第1