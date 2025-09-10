2024年度国内銀行63行 「平均年間給与」調査国内銀行63行の2024年度の平均年間給与（以下、年収）は、653万3,000円（中央値639万1,000円）で、過去最高となった。前年度の633万1,000円（同627万5,000円）から、20万2,000円（3.1％増）増え、増加額は3年連続で最高を更新した。銀行トップは、あおぞら銀行の906万8,000円（平均年齢44.5歳、前年度887万3,000円）で、3メガを抑えて3年連続トップを守った。同行の900万円台は、2