9月のロボスタ オンラインセミナー第1弾を、2025年9月8日（月）に開催しました。今回のテーマは「動く･乗る･魅せる！巨大ロボの最前線AI時代のヒューマノイドやロボットの未来、ロボット制御システムV-Sido開発者の吉崎航氏が語る」です。ロボット制御システムで最先端をいく「V-Sido」開発者のアスラテック、吉崎航氏による巨大ロボや巨大モビリティ、ヒューマノイドに関する見解を聞くことができる貴重な機会となりました。ま