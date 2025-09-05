現在、世界一の女子プロレス団体として注目を集めているスターダム。そんな人気団体のなかで、ひときわ輝くキュートなルックスと華麗なファイトスタイルで “リングの妖精” の異名を持つ女子プロレスラーが、なつぽい（30）だ。入場時には男女を問わず、子供からも声援を送られ、今年5月に大田区総合体育館でおこなわれたデビュー10周年大会は満員御礼となったほどの人気ぶりである。なつぽいは、3歳からキッズタレントと