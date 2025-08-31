アメリカのニューヨークでは今も馬車が走っていて、観光客から人気を集めています。ところが、この馬車を禁止すべきとの議論が上がっています。高層ビルが立ち並ぶニューヨークのオアシス・セントラルパーク。園内では、観光客を乗せて移動する伝統的な馬車が名物で、現在も約70台が営業を続けています。ところが、公園の管理団体は8月にニューヨーク市に対し、馬車を禁止するよう求める書簡を出したのです。その理由は、事故の危