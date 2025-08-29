外出先で、激しい夕立が。「しまった」と、傘を持たずに出かけた自分を恨みますか？それとも、乾き切ったアスファルトが濡れてゆく様を見て恵みの雨と捉えますか？まもなく新学期。大人も子どもも感傷的な気持ちが訪れやすいこの時期ですが、少しでも心が穏やかな日々を送れるようにという気持ちを込めて、曹洞宗徳雄山建功寺の住職、枡野俊明さんの著書『禅ごよみ365日』から禅語のメッセージを10日間連続でお届けしています。