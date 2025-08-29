東京都赤十字血液センターが今月１６日に献血で集めた全３９人分の血液が適切に管理されず、使用不能になっていたことがわかった。血液を搬送する業者側の不手際で、管理温度が不適切な状態が長時間続いたことが原因という。人的要因で献血血液が使えなくなるのは異例で、日本赤十字社は厚生労働省に今回の問題を報告した。関係者や同センターによると、東京都大田区のＪＲ大森駅前の献血バス内で採取された血液が１６日午後、