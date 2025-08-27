イラストレーターで“漫画描き”のきさらぎさんの漫画「下血して内視鏡検査する話」が、Xで合計3万7000以上の「いいね」を集めて話題となっています。ある日トイレに行った後、便器の中を見たら血の海になっていました。大変なことになったと、すぐに消化器内科の病院へ行くことに…という内容で、読者からは「私も同じ経験があります」「めっちゃ笑ってしまった」「内視鏡検査、つらいですよね…」などの声が上がっています。