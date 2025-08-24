スタンドではウェーブも自然発生した決勝戦両軍ノーサイドの光景に感動が広がっている。第107回全国高校野球選手権大会は23日に決勝戦を迎え、沖縄尚学が日大三（西東京）に3-1で勝利し、初めて夏の優勝を飾った。閉会式では沖縄尚学のエース末吉良丞投手（2年）に対し、敗れた日大三の選手らが次々と集まって力投を称える姿が見られた。沖縄尚学は初回に1点先制されるも、直後の2回に同点とし、6回には2死二塁で4番・宜野座の