シンガーソングライターの平井大さんが2025年8月16日、「不倫」をめぐる持論をXに投稿し、大きな注目を集めている。「人生を通してパーフェクトだと思える相手が現れるまでは結婚しちゃダメね」平井さんは16日、「なんで不倫するか知ってる？」と切り出した。「妥協で結婚するからさ。見た目も中身も、人生を通してパーフェクトだと思える相手が現れるまでは結婚しちゃダメね」平井さんの妻は、フォトグラファーのLady Brownさんだ