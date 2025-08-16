【超合金 TIME TRAIN】 12月発売予定 価格：59,400円 「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART 3」のラストシーンに登場する蒸気機関車型のタイムマシンが「超合金 TIME TRAIN」として、12月に一般店頭にて発売される。価格は59,400円。その試作品がTAMASHII NATIONS STORE TOKYOに展示されていた。 「超合金 TIME TRAIN」。12月発売予定。価格は59,400円