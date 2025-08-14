デニムとは思えないほど「軽やかなデニム」１年中使える一方で、暑さが厳しくなってくると少々生地の厚みが気になるところ。風通しがよく、動きも制限しない。着ていることを忘れてしまうくらい、いつも以上に快適な素材やディテールに着目。軽くて心地のいい和紙混デニム和紙混デニムジャケット、和紙混デニムパンツ／ともにMUJI Labo（無印良品 代官山）タンクトップ／OUR WACOAL（ワコールお客様センター）着た人だけがそのよ