試合前に握手するエンゼルス・菊池雄星（左）とドジャース・大谷翔平【写真：イワモトアキト】フルカウント

菊池雄星と再会し写真撮影 レポーターら大忙しで警備員が並走

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 現地時間11日、ドジャース大谷翔平が古巣・エンゼルス戦に登板する
  • 試合前には菊池雄星と写真撮影し、がっちりと握手をして談笑
  • 放送局でお馴染みの解説、グビザ氏とも再会するなど大忙しだった
