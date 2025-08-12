菊池、美人レポーター、グビザ氏らと再会

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間12日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は11日（日本時間12日）、古巣・エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場する。今季初のエンゼルス本拠地。試合前には“旧友”から記念撮影を何度も求められ大忙しだった。

この日からドジャースはエンゼルス3連戦。大谷は3戦目の13日（同14日）に移籍後初の古巣戦登板となる。試合前には菊池雄星投手と再会し写真撮影。がっちりと握手をして談笑するなど、会話に花を咲かせた。

2018年から6年間プレーした古巣。試合前には菊池以外にも多くの旧友たちと挨拶を交わした。エンゼルスの地元放送局「ファンデュエル・スポーツネットワーク・ウエスト」でレポーターを務めるエリカ・ウエストンさん、エンゼルス広報のグレース・マクナミーさんらとともに記念撮影した。

さらには放送局でお馴染みの解説、マーク・グビザ氏とも再会するなど大忙し。グラウンドにも関わらず、警備員が並走する事態だった。大谷は13日（同14日）に古巣戦に初登板する。（Full-Count編集部）