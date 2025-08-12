サッカーのポルトガル代表でサウジ・プロリーグのアル・ナサルのＦＷクリスチアーノ・ロナウド（４０）が長年の恋人とついに婚約した。スペイン人の恋人でモデル、起業家のジョージーナ・ロドリゲス（３１）が日本時間１２日、自身のＳＮＳで明らかにした。ロドリゲスはインスタグラムで大きなオーバルカットのダイヤモンドの指輪を左手薬指にはめた手をロナウドの手の上に重ねたショットをアップ。スペイン語で「はい、そうし