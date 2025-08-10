¡Öºù²Ö°ì´Ý¡×¤ò¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤À©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Êº¸Ã¼¤¬Çò¥³¡¼¥Á¡Ëphoto by Kato Yoshio¸åÊÔ¡§¿·À¸¡¦ºù²Ö³Ø±à¤¬Ä©¤ó¤À¸Ê¤È¤ÎÀï¤¤º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç£´Ç¯¤Ö¤ê¤ËÇÆ¸¢¤òÃ¥´Ô¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡£¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÌ¾¾­¡¦°æ¾åâÃ°ì¤ÎÂ¾³¦¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤¿¿´ÍýÅª±Æ¶Á¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿£²Áª¼ê¤¬½ÕÀè¤ËÂç¥±¥¬¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢·Ð¸³¤ÎÀõ¤¤¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â