·ªÅÄ´Ó°ì ·ªÅÄ´Ó°ì¡¢ÂçÄÍÌÀÉ×¡¢Ï²ÀîÂçÊå¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤­¡¢»³»û¹¨°ì¡¢ÊÒ²¬°¦Ç·½õ¡¢¾®ÃÓ·ò´ÆÆÄ¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØLUPIN THE IIIRD THE MOVIE ÉÔ»à¿È¤Î·ìÂ²¡Ù¡Ê27Æü¸ø³«¡Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢»î¼Ì²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£²óÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡É¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ 2D ·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´°Á´¿·ºî¡É¤È¤Ê¤ë¡£¥ë¥Ñ¥óÌò¤Î·ªÅÄ¤ÏËÁÆ¬¡Ö¥ë¥Ñ¥ó»°À¤Ìò¤ò¶Ä¤»¤Ä¤«¤Ã¤Æ30Ç¯¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤ò±é¤¸¤ë»ö¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ