合コンが「ハズレ」に終わることは多いもの。運よくステキな男性にめぐり会えたら、積極的に話し掛けて、チャンスを逃さず「お近づき」になりたいところです。そこで今回は、インターネットユーザーの独身女性に聞いたアンケートを参考に「合コンで『いいな』と思った男性と距離を縮める鉄板の質問」をご紹介します。【１】ご一緒できる可能性に賭けたい「今度の週末は何をする予定？」「いい雰囲気に持ち込めたら、具体的な質問で