スイム&アクティブウエアブランド｢SWELLY(スウェリー)｣では、2025スイムウエアコレクションの予約受付を、公式オンラインストアにて4月15日(火)20:00よりスタートいたしております。今年の新作では、ブランドを象徴する”サステナブルなものづくり”をパワーアップさせ、再生ナイロン素材｢REPREVE®｣を採用した新作が登場。ぜひこの機会にチェックしてみてください。 【SWELLY】2025年の新作が登場