―地元から日本全国そして世界へ、業績・配当面やテーマ性で魅力ある物色対象をロックオン― 外食・小売り業界でここ最近、注目のトピックがあった。先月下旬、外食大手すかいらーくホールディングス [東証Ｐ]の子会社が運営するうどんチェーンの都内1号店がオープンした。開店前から170人以上の行列ができる人気ぶりで、各メディアに取り上げられ大きな話題となった。他方、今月に